Серия взрывов и пожар произошли на складе боеприпасов в Чехии
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В чешском городе Билина на складе боеприпасов произошли пожар и серия взрывов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель полиции Ондржей Моравчик уточнил, что огонь охватил бывший склад пиротехники, который был арендован представителями сил правопорядка.
Он уточнил, что в помещении находилось оборудование, у которого истек срок годности.
Моравчик добавил, что на месте работают 12 пожарных машин, проводится эвакуация из близлежащих зданий, где расположены различные офисы.
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