Истребители РФ «перехватили» 3 бомбардировщика США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 перехватили три американках бомбардировщика над Черным морем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа над акваторией Черного моря выявлены приближающиеся со стороны Украины к государственной границе РФ три воздушные цели», — отметили в центре.

Отмечается, что российские экипажи определили цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над Черным морем, не допустив нарушения воздушной границы России.

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