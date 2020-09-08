БМП «Курганец-25» испытают осенью 2022 года

Боевая машина семейства «Курганец-25» пройдет государственные испытания осенью 2022 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, государственные испытания занимают довольно много времени.

«В него входят, например, ресурсные испытания, то есть двигатель должен отработать положенное количество моточасов. Ходовая часть должна пройти заданное число километров без замены гусеничных лент, причем по грунтам различного типа», — сообщил он.

Отмечается, что ключевой особенностью линейки машин на базе «Курганца» будет установка комплекса активной защиты «Афганит», предназначенной для борьбы с противотанковыми гранатами и ракетами.

БМП «Курганец-25» впервые был продемонстрирован в ходе парада Победы в Москве 24 июня.

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