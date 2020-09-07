Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 Северного флота вылетал на «перехват» норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» над Баренцевым морем. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что норвежский самолет развернулся в сторону от границы РФ, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром.

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