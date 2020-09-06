Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил о планах НАТО перебросить дополнительные силы в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, это должно произойти в ближайшее время.

Министр уточнил, что НАТО развернуло на территории Восточной Европы уже свыше 10 тыс. военнослужащих.

«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — заключил Шойгу.

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