Шойгу предупредил о планах НАТО перебросить дополнительные силы в Польшу
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил о планах НАТО перебросить дополнительные силы в Польшу. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, это должно произойти в ближайшее время.
Министр уточнил, что НАТО развернуло на территории Восточной Европы уже свыше 10 тыс. военнослужащих.
«В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные американские подразделения», — заключил Шойгу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шойгу: НАТО отказалась приостановить военные учения на время пандемии
— Шойгу обвинил НАТО в стремлении к милитаризации Черноморья