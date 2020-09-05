Герой России развеял миф о работе разведки

Работа в разведке не является, вопреки популярному мнению, «войной рыцарей плаща и кинжала», заявил Герой России, разведчик-нелегал Юрий Шевченко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шевченко, в первую очередь разведка – это «война умов». При этом разведчик отметил, что за время работы ему приходилось сильно рисковать, но не стал раскрывать подробности.

Юрий Шевченко занимался разведкой за рубежом с 1969 года. В мае 2017 года президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

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