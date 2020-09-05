Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения на линии разграничения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.

По его словам, украинская сторона проигнорировала требование Донбасса о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября.

«Я ожидал вчера получить от СЦКК документ о том, что нарушения были устранены украинской стороной или хотя бы ведется работа по их устранению. Такого документа я не получил», — написал в своем Telegram-канале Пушилин.

По его словам, представители ДНР в СЦКК предоставят Украине подробные координаты места проведения операции. Кроме того, он призвал ВСУ отвести военных из указанного района с 8.00 7 сентября.

Глава ДНР добавил, что его стороне не нужны человеческие жертвы и срыв примирения, однако необходимо соблюдать достигнутые договоренности.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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