Американский публицист заявили о «немыслимых ошибках» НАТО

Американский публицист Том Роган заявил, что успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд «немыслимых ошибок НАТО». Об этом сообщает Washington Examiner.

В пример он привел произошедшие 28 августа ситуации. Тогда над Балтийским и Черным морями российские истребители Су-27 перехватили приблизившиеся к российской границе бомбардировщики ВВС США В-52.

По его мнению, в НАТО должны были предвидеть вероятность перехвата американских самолетов российскими, поскольку Москва не любит подобные полеты вблизи своих границ. Он назвал эту ситуацию «серьезным тактическим просчетом» альянса.

Роган также счел ошибкой инцидент над Балтийским морем, при котором датские, польские или американские ВВС ничего не предприняли.

В заключении он сказал, что если командующие НАТО не изменят свою тактику, то их придется заменить.

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