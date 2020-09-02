Белоруссия проведет военные учения совместно с РФ и Сербией
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Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил с белорусским коллегой Александром Вольфовичем подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство-2020». Об этом сообщает Минобороны Белоруссии, передает «Интерфакс».
Учения пройдут на территории Белоруссии, подчеркнули в Минобороны республики.
Кроме того, Герасимов и Вольфович обсуждали военное сотрудничество двух стран, а также подготовку к учениям «Славянское братство-2020» и «Кавказ — 2020».
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