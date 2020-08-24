Ливанские военные нашли в порту Бейрута более 70 контейнеров с химикатами
Военнослужащие Ливана нашли на территории морского порта Бейрута, где ранее произошла серия мощных взрывов, 79 контейнеров с опасными химикатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Отмечается, что спецподразделение инженерных сил совместно с группой французских экспертов при изучении территории порта обнаружили с 14 по 22 августа 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, далее — еще 54 контейнера.
Военнослужащие приняли все необходимые меры предосторожности с учетом того, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни.
Расследование по делу о взрыве в Бейруте ведет ливанский судья Фади Савван. По его распоряжению уже были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Бейрута Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер.
Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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