Россия предлагала НАТО деэскалацию напряженности

Россия предлагала Североатлантическому альянсу пойти по пути деэскалации военной напряженности, однако НАТО не демонстрирует готовности к таким шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Мы уже неоднократно предлагали НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности и снижения рисков военных инцидентов на континенте. На фоне пандемии COVID-19 выдвинули инициативу по соблюдению военной сдержанности», — рассказал глава МИДа.

Кроме того, российская сторона отказалась от крупных военных учений у границ альянса, добавил Лавров. При этом НАТО, по его словам, «не демонстрирует готовности к аналогичным шагам». По оценке министра, в политике альянса по отношению к России «практически нет места» открытому и реальному диалогу по насущным проблемам.

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