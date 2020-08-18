В США отметили отставание от РФ в модернизации ядерных вооружений

В комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии отметили, что Соединенные Штаты уступают России и Китаю в сфере модернизации ядерных вооружений. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что РФ и КНР активно реализуют программы расширения своих ядерных арсеналов.

В документе обратили внимание на то, что Вашингтон также работает над модернизацией ядерной триады и по поддержанию ее боеготовности, так как это «имеет решающее значение для национальной безопасности США».

В комитете рассказали, что в 2020 финансовом году конгресс направил $12,46 млрд Национальному управлению по ядерной безопасности Соединенных Штатов, ответственному за обновление ядерного арсенала страны и соответствующей инфраструктуры.

В 2021 году бюджет планируется увеличить. На национальную оборону на 2021 финансовый год в области вооружений намерены выделить $15,6 млрд.

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