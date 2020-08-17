МИД: присутствие войск США в Польше увеличивает военную напряженность у границ РФ

Наращивание военного присутствия НАТО на территории Польши способствует росту напряженности у западных границ России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив – лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия воспринимает заявления США о ротационном характере присутствия НАТО в Польше как попытку исказить действительность.

Реализация американо-польских договоренностей существенно укрепляет наступательный потенциал сил США в регионе, отметила Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак подписали договор об укреплении военного сотрудничества. Согласно документу, в Польшу будет дополнительно переброшена тысяча служащих, на данный момент в стране находятся больше пяти тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.

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