США дополнительно перебросят в Польшу тысячу военных
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США и Польша подписали договор об укреплении военного сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, в Польшу будет дополнительно переброшена тысяча служащих, на данный момент в стране находятся больше 5 тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.
Договор подписали госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
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