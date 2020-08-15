США дополнительно перебросят в Польшу тысячу военных

США и Польша подписали договор об укреплении военного сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, в Польшу будет дополнительно переброшена тысяча служащих, на данный момент в стране находятся больше 5 тысяч американских солдат. Также в республику будет перебазировано командование Пятого корпуса Сухопутных войск США.

Договор подписали госсекретарь США Майк Помпео и польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

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