Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, передает «Военно-промышленный курьер».

Данному оружию приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.

Ученый рассказал, что изначально HAARP создавался как комплекс противоракетной обороны. Принцип его действия заключается в мощном СВЧ-излучении, позволяющем вывести из строя боеголовку или самолет, находящиеся в зоне высокого напряжения электромагнитного поля.

При испытаниях было выявлено, что излучатель способен влиять на геофизику планеты и на погоду над большими ее регионами. По словам Сивкова, это объясняется связью между ионосферой и тропосферой.

«Появляется возможность влиять и на недра планеты», — сообщил ученый, отметив, что это представляет серьезную проблему, так как на сегодняшний день невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на Земле повлияет HAARP в случае его применения.

Когда методы прогнозирования будут выработаны, HAARP превратится в мощное геофизическое и климатическое оружие, способное вызвать погодные катаклизмы, предостерег эксперт.