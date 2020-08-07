Минобороны назвало условие применение ядерного оружия

Россия применит ядерное оружие в случае любой ракетной атаки по своей территории. Об этом говорится в статье Генштаба вооруженных сил России, опубликованной в Красной звезде.

Из статьи следует, что любой летальный аппарат будет позиционироваться как ядерный, так как невозможно определить, какой именно ракетой атакует противник.

При этом, как отметили в Генштабе, в случае нападения действия агрессора будут расценены как попытка уничтожить Россию.

В материалах подчеркивается, что Москва провела «красные линии», которые пересекать нельзя. Иначе ответный удар будет «сокрушительным».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.