Пентагон не уточнил сроки переброски войск в Восточную Европу

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что передислокация американских войск из ФРГ в Восточную Европу займет «некоторое время», сообщает ТАСС.

Он не уточнил конкретные сроки перемещения военного контингента, отметив, что «его осуществление в полном объеме займет некоторое время».

Ранее Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сдержать Россию: Пентагон хочет разрабатывать ядерные ракеты

— Литва может создать военный полигон рядом с границей с Россией

— Трамп заявил, что в России не желают его переизбрания