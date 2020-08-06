В Донбассе впервые за пять лет никто не нарушил режим прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 году. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте миссии.

«Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня», — говорится в отчете.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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