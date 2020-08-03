Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами «Арматы»
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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемы с компонентами новейшего российского танка Т-14 «Армата» решены, передает ТАСС.
По его словам, двигатель танка выдает ровно те параметры, которые закладывались в ТТЗ при проектировании.
«Что касается тепловизоров, я могу с уверенностью сказать, что у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе», — рассказал Манутров.
Он добавил, что испытания танка идут по графику Минобороны.
Ранее стало известно, что Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж.
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