Мантуров сообщил о решении проблем с компонентами «Арматы»

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемы с компонентами новейшего российского танка Т-14 «Армата» решены, передает ТАСС.

По его словам, двигатель танка выдает ровно те параметры, которые закладывались в ТТЗ при проектировании.

«Что касается тепловизоров, я могу с уверенностью сказать, что у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе», — рассказал Манутров.

Он добавил, что испытания танка идут по графику Минобороны.

Ранее стало известно, что Россия готовит танк «Армата» к продаже за рубеж.

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