США и Россия могут провести переговоры по контртерроризму
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Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия и США могут провести переговоры по контртерроризму. Об этом сообщает Washington Post.
Он отметил, что переговоры могут пройти в ближайшие месяцы.
Советник американского лидера также назвал тему противостояния терроризму областью «потенциального сотрудничества» стран.
«И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма», — добавил О'Брайен.
Он уточнил, что переговоры могут пройти на уровне коллег по разведке и правоохранительным органам.
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