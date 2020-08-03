США и Россия могут провести переговоры по контртерроризму

Советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия и США могут провести переговоры по контртерроризму. Об этом сообщает Washington Post.

Он отметил, что переговоры могут пройти в ближайшие месяцы.

Советник американского лидера также назвал тему противостояния терроризму областью «потенциального сотрудничества» стран.

«И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма», — добавил О'Брайен.

Он уточнил, что переговоры могут пройти на уровне коллег по разведке и правоохранительным органам.

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