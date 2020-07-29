Сенатор-демократ счел подарком России вывод войск США из Германии

Решение администрации США о выводе войск из Германии ослабит усилия по борьбе с «агрессией Кремля» в Европе, считает заместитель главы комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендез.

«Шампанское, должно быть, льется рекой этим вечером в Кремле», — говорится в заявлении сенатора, который является членом Демократической партии США.

Менендез обвиняет президента США Дональда Трампа в стремлении «выплатить долг» президенту России Владимиру Путину за «помощь» на выборах главы государства в 2016 году.

Ранее Пентагон официально сообщил о выводе около 12 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. При этом на родину должны вернуться только 6,4 тыс. военнослужащих, а остальные перебазируются в Европе.

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