В состав ВМФ России в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей

В состав Военно-Морского Флота России в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей и судов различных классов, заявил глава государства Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Акцент будет сделан на оснащение уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами, рассказал Путин.

Он напомнил, что в составе ВМФ России находятся корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры, многоцелевые подводные лодки, самолеты и другие летательные аппараты, а также уникальные образцы вооружения и спецтехники.

В ходе выступления на Главном военно-морском параде страны верховный главнокомандующий также отметил работу ВМФ страны, подчеркнув, что он достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству.

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