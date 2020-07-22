Источник: Индия и РФ могут предоставить друг другу доступ к военным базам

Россия и Индия разрабатывают соглашение, согласно которому вооруженные силы двух стран получат доступ к военным аэродромам, портам и базам друг друга. Об этом пишет газета The Economic Times.

По информации источника издания, данное соглашение подпишут главы двух стран Владимир Путин и Нарендра Моди на ближайшей встрече в ходе запланированного российско- индийского саммита. Оно будет регулировать численность военного контингента и условия его пребывания.

Как пишет газета, соглашение стало возможным после того, как Россия гарантировала поставки вооружений для Индии после резкого обострения ситуации на границе с Китаем.

После соглашения российские ВМФ смогут использовать такие стратегические порты в Индийском океане, как в ходе запланированного российско-индийского саммита. Дели в свою очередь может получить доступ российской части Арктики, отмечает издание.

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