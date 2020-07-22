В России начались испытания нового вертолета для спецназа

В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

По его словам, строительство вертолетов ведется одновременно с проведением опытно-конструкторских работ.

Как сообщил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, завершение первого этапа испытаний запланировано на ноябрь.

Отмечается, что в дальнейшем в полетах будут участвовать еще два вертолета данного типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новейшие вертолеты пополнят армию России к 2021 году

— «Известия»: российский спецназ вооружат «летающим танком»