В России начались испытания нового вертолета для спецназа
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В России начались летные испытания нового вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.
По его словам, строительство вертолетов ведется одновременно с проведением опытно-конструкторских работ.
Как сообщил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, завершение первого этапа испытаний запланировано на ноябрь.
Отмечается, что в дальнейшем в полетах будут участвовать еще два вертолета данного типа.
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