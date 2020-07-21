Запрет на ядерные испытания был одобрен конгрессменами США

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Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, налагающую запрет на проведение ядерных испытаний. Об этом сообщает DefenceNews.

Поправка была принята к оборонному бюджету. Она призвана запретить выделять финансы на проведение испытаний с любым уровнем радиоактивных выбросов.

Данная инициатива должна пройти согласование двумя палатами Конгресса, после чего она будет внесена в итоговую версию законопроекта.

Кроме того, сенатор Том Коттон внес предложение о выделении на связанные с ядерными испытаниями проекты до $10 млн, «если это потребуется».

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