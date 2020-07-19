Самолет ВМС США провел разведку в районе российских военных баз в Сирии
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Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе на территории Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
По информации агентства, самолет приближался к базам на расстояние до 30 км. Он держался высоты около 8,6 км над землей.
Всего он кружил над сирийской территорией около часа.
Отмечается, что вылетел самолет с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.
Официальных комментариев Минобороны РФ или Сирии в настоящее время не поступало.
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