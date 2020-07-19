«Панцири» отразили «атаку» крылатых ракет в Ленинградской области
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» отразили условную атаку крылатых ракет в Ленинградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Учения были проведены в рамках внезапной проверки боеготовности российских войск, указано в сообщении. Расчеты тренировались отражать воздушные налеты условных малоразмерных и маловысотных целей.
Ранее президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Учения продлятся до 21 июля. Задействованные в проверке войска примут участие в более чем 50 учениях на 35 полигонах на суше и 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей.
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