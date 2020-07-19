Под Петербургом началась проверка боеготовности военнослужащих

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области приступили к проверке боеготовности. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-службы ЗВО.

Всего в проверке задействовано свыше 6 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что проверка боеготовности воинских частей продлится до конца недели, в течение этого времени военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в составе экипажей, взводов и завершат тренировки подъемом по тревоге в составе части и соединения.

Как сообщалось, в России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил. Позднее в Минобороны пояснили, что внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера. Кроме того, командование хочет оценить готовность войск к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

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