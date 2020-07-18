Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», — рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что Шойгу также проинформировал главу Минобороны Азербайджана о начавшейся проверке боевой готовности войск по указанию президента России Владимира Путина.

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