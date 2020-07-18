Ил-76 перебросили военные подразделения на Кубань и в Ростовскую область

Самолеты Ил-76 ВКС России перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области после начала проверки боеготовности российских войск по инициативе президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что всего на аэродромы Южного военного округа было доставлено 10 единиц военной техники.

Также авиация ЮВО была проверена на готовность перебазироваться на оперативные аэродромы.

«Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации авиационных соединений 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы», — говорится в сообщении.

Проверка боевой готовности проводится под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Внезапные учения были объявлены 17 июля по приказу главы государства. Они продлятся до 21 июля.

В проверке примут участие войска Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантные войска (ВДВ).

Как пояснили в Минобороны, внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.

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