Церемония закладки новых кораблей на заводе «Залив» с участием Путина перенесена
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Церемония закладки новых кораблей на заводе «Залив» в Керчи с участием президента России Владимира Путина перенесена. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу завода.
Причины переноса мероприятия не упоминаются.
Известно, что в настоящее время на заводе «Залив» ведутся работы по строительству российских аналогов вертолетоносцев «Мистраль» – десантных кораблей проекта «Прибой».
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