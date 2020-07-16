Церемония закладки новых кораблей на заводе «Залив» с участием Путина перенесена

Церемония закладки новых кораблей на заводе «Залив» в Керчи с участием президента России Владимира Путина перенесена. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Причины переноса мероприятия не упоминаются.

Известно, что в настоящее время на заводе «Залив» ведутся работы по строительству российских аналогов вертолетоносцев «Мистраль» – десантных кораблей проекта «Прибой».

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