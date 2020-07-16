На востоке Турции разбился самолет-разведчик

Самолет-разведчик ВВС Турции разбился на востоке страны, жертвами крушения стали семь человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики.

Согласно заявлению министра, все погибшие в катастрофе были сотрудниками органов безопасности.

Отмечается, что самолет рухнул в провинции Ван.

Причины крушения в настоящий момент выясняют специалисты. Подробности происшествия устанавливаются.