На востоке Турции разбился самолет-разведчик
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Самолет-разведчик ВВС Турции разбился на востоке страны, жертвами крушения стали семь человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики.
Согласно заявлению министра, все погибшие в катастрофе были сотрудниками органов безопасности.
Отмечается, что самолет рухнул в провинции Ван.
Причины крушения в настоящий момент выясняют специалисты. Подробности происшествия устанавливаются.