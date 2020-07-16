Иракские спецслужбы уничтожили высокопоставленного боевика ИГ*
Иракская разведка в ходе спецоперации устранила высокопоставленного боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главнокомандующего ВС Ирака Яхъя Расула.
По словам Расула, спецслужбы республики ликвидировали так называемого «наместника Багдада», известного как Умар Шаляль Убейд.
В ходе операции был уничтожен также «пресс-секретарь» террориста.
О жертвах среди сотрудников спецподразделений не сообщается.
(*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира)
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