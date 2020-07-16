Иракские спецслужбы уничтожили высокопоставленного боевика ИГ*

Иракская разведка в ходе спецоперации устранила высокопоставленного боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главнокомандующего ВС Ирака Яхъя Расула.

По словам Расула, спецслужбы республики ликвидировали так называемого «наместника Багдада», известного как Умар Шаляль Убейд.

В ходе операции был уничтожен также «пресс-секретарь» террориста.

О жертвах среди сотрудников спецподразделений не сообщается.

(*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира)

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США увеличили вознаграждение за информацию о лидере ИГ*

— На Алтае задержали мужчину, намеревавшегося примкнуть к ИГ*

— ФСБ опубликовала кадры с задержания сторонников ИГ* в Ростовской области