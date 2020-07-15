Президент России Владимир Путин поучаствует в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи 16 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Завтра (...) главное — то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи», — сказал Песков.

Также по видеосвязи президент поучаствует в закладке кораблей в других судостроительных комплексах и пообщается со строителями.

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