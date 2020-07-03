В Минобороны рассказали о возможностях С-500 в космосе

Главный командующий воздушно-космических сил России Сергей Суровикин заявил, что С-500 «Прометей» относится к первому поколению систем противокосмической обороны. Об этом сообщает «Красная звезда».

По его словам, об этом свидетельствуют технические характеристики комплекса.

Так, С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие любых модификаций в околоземном пространстве, включая ближний космос.

Суровикин также отметил, что подобных систем сейчас нет во всем мире.

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