В Минобороны рассказали о возможностях С-500 в космосе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Главный командующий воздушно-космических сил России Сергей Суровикин заявил, что С-500 «Прометей» относится к первому поколению систем противокосмической обороны. Об этом сообщает «Красная звезда».
По его словам, об этом свидетельствуют технические характеристики комплекса.
Так, С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие любых модификаций в околоземном пространстве, включая ближний космос.
Суровикин также отметил, что подобных систем сейчас нет во всем мире.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первые системы ПВО С-500 «Прометей» поступят на вооружение в 2021 году
— Перечислены цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»