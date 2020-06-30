Путин откроет срочно возведенные Минобороны медцентры
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин откроет возведенные Министерством обороны медицинские центры, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Процедура открытия пройдет в онлайн-формате.
«В режиме видеоконференции он введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», — сказал представитель Кремля.
Песков также добавил, что вторую половину дня президент проведет в Кремле за работой.
Поручение о срочном возведении данных медцентров было дано Путиным ранее.
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