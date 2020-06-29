Путин объявил призыв запасников на военные сборы
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, россиян призовут для военных сборов в ВС РФ, войска Росгвардии, органы государственной охраны и ФСБ.
Соответствующие мероприятия президент поручил провести правительству и властям регионов.
Указ вступает в силу с 29 июня.