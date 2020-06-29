НАТО начало военно-морские учения в Северной Атлантике

НАТО начало военно-морские учения Dynamic Mongoose 2020 около Исландии, пишет Шестой оперативный флот США.

Учения будут длиться с 29 июня по 10 июля, в них поучаствуют пять подлодок, пять боевых кораблей и пять патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.

Целью учений является отработка боевых действий подлодок и их противолодочных действий, а также полеты самолетов для контроля морского пространства.

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