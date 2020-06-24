Путин: Россия открыта для диалога с другими странами о безопасности в мире

Российская сторона открыта к сотрудничеству с другими странами по вопросам создания общей системы мировой безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе парада Победы, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Отрыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», – подчеркнул глава государства.

Парад Победы проходит на Красной площади в Москве. Изначально планировалось проведение мероприятия 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.

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