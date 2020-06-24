В Москве начался парад Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проходит на Красной площади в Москве. Изначально планировалось проведение парада 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.

В параде участвуют более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на парад приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также торжество воочию посмотрит председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась. Кроме того, многие другие государства на параде Победы будут представлены послами.

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