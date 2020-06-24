Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО
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Российский президент Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военном округом (ЮВО) Александру Дворникову. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить воинское звание генерала армии Дворникову Александру Владимировичу», — говорится в указе.
Дворников с сентября 2015 года по июнь 2016 года командовал российской группировкой войск в Сирии. В сентябре 2016 года его назначили командующим войсками ЮВО. Имеет звание Героя Российской Федерации.