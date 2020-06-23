На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство «стены» с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пояснительную записку, которую опубликовала неправительственная организация Statewatch.

Если украинское правительство одобрит прошение Госпогранслужбы, то общая сумма затрат на проект «Стена» возрастет до $232,4 млн. Один участок границы в пределах Харьковской и Луганской областей планируется построить в 2020–2021 годы, в 2021–2022 годы предлагается возвести «Стену» в Луганской и Сумской областях, а в 2022–2025 годах — в Сумской, Черниговской и Одесской областях. Закончить возведение «Стены» на границе с Российской Федерацией Украина намеревается до 2025 года.

«Это <…> повысит эффективность охраны и обороны государственной границы», — говорится в сообщении.

В настоящее время администрация Госпогранслужбы направила проект на согласование в ряд ведомств Украины.

Построить «Стену» на границе с Россией в 2014 году предложил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и установку специальных объектов, таких как наблюдательные башни и опорные пункты.

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