Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля
Президент России Владимир Путин в 79-ю годовщину нападения фашистских войск на Советский союз почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщает ТАСС.
Приуроченная к отмечаемому 22 июня в России Дню памяти и скорби церемония возложения венка по традиции прошла в Александровском саду. В ней также приняли участие ветераны и учащиеся суворовских училищ.
Перед началом церемонии Путин лично поприветствовал каждого ветерана, обменявшись рукопожатием.
Затем глава государства при помощи солдат роты Почетного караула возложил венок.
После этого он почтил память павших в годы ВОв минутой молчания.
В завершение церемонии президент возложил цветы на аллее городов-героев.
Фашистская Германия без объявления войны напала на СССР на рассвете 22 июня 1941 года.