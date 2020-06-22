Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Президент России Владимир Путин в 79-ю годовщину нападения фашистских войск на Советский союз почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщает ТАСС.

Приуроченная к отмечаемому 22 июня в России Дню памяти и скорби церемония возложения венка по традиции прошла в Александровском саду. В ней также приняли участие ветераны и учащиеся суворовских училищ.

Перед началом церемонии Путин лично поприветствовал каждого ветерана, обменявшись рукопожатием.

Затем глава государства при помощи солдат роты Почетного караула возложил венок.

После этого он почтил память павших в годы ВОв минутой молчания.

В завершение церемонии президент возложил цветы на аллее городов-героев.

Фашистская Германия без объявления войны напала на СССР на рассвете 22 июня 1941 года.