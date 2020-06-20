Начальник Генштаба Греции пригрозил «сжечь» вторгшихся в страну

Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил, что вооруженные силы страны готовы отвечать на любые действия со стороны Турции и «сжечь» того, кто вторгнется на территорию государства. Об этом сообщает телеканал Open.

Такое заявление он сделал, говоря о турецкой агрессии в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

«Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это», — сказал Флорос.

Также греческий генерал допустил возможность военного конфликта, в случае если Турция пересечет «красные линии».

Ранее глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности военных страны начать военную кампанию против Турции в качестве ответа на агрессивные действия Анкары.

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