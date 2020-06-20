Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву
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Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал посетить парад Победы в Москве, запланированный на 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным СМИ, Миланович не только побывает на параде, но и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Темы [обсуждений] согласовываются», — передает агентство.
Ранее Путин объявил о переносе торжества на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
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