Путин: вопросы мировой экономики и COVID обсудят на встрече «ядерной пятерки» ООН

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Президент России Владимир Путин заявил, что саммит «ядерной пятерки» постоянных членов СБ ООН позволит найти ответы на современные проблемы. Об этом он написал в статье, опубликованной в издании National Interest.

Среди таких вызовов российский лидер называет вопросы мировой экономики, а также пандемию нового типа коронавируса COVID-19.

Глава государства отметил, что Россия имеет свои предложения в рамках предстоящего саммита, которые представляют важность для всего мира.

Путин подчеркнул, что страны-участницы «ядерной пятерки» должны доверять друг другу для достижения успеха в переговорах, а также укрепления безопасности в мире.

Кроме того, он выразил надежду на то, что соответствующая встреча пройдет в ближайшее время.

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