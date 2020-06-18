США ускорят испытания гиперзвукового оружия

США за год ускорят испытания гиперзвукового оружия, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ответственного за разработки этого вида оружия в Пентагоне Майкла Уайта.

«В последующие 12 месяцев мы увидим постоянное ускорение (разработки) наступательного гиперзвукового оружия», — сказал Уайт.

Он добавил, что 19 марта успешно завершились полетные испытания, которые означают начало активных годичных тестирований.

Уайт отметил, что оружие может использоваться ВМС и ВВС США, а также морскими пехотинцами.

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