Военный госпиталь развернули в Чите для борьбы с коронавирусом

В Чите по поручению президента России Владимира Путина оперативно установили военный госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве Забайкальского края.

Многопрофильный госпиталь с лекарствами и оборудованием развернули в районе поселка Каштак. В региональном правительстве отметили, что специалисты Минобороны России начали устанавливать его накануне, 5 июня. В настоящее время там уже находятся медики и персонал.

«В госпитале могут получать медицинскую помощь до ста человек с диагнозом COVID-19», — уточнили в правительстве края.

По последним данным, в Забайкальском крае выявили 1 398 случаев заражения инфекцией, выздоровели 807 человек, а умерли 17 пациентов.

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