В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В центре Москвы 4 июня из-за ночной репетиции парада по случаю Дня Победы ограничат движение. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова к репетициям парада Победы, а также к его проведению.
В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москве
— К участию в параде Победы 24 июня приглашены парадные расчеты 19 стран
— В параде 24 июня в Петербурге примут участие «Искандеры» и С-400