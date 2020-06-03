В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы

В центре Москвы 4 июня из-за ночной репетиции парада по случаю Дня Победы ограничат движение. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова к репетициям парада Победы, а также к его проведению.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России объявил о переносе торжества на 24 июня.

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