NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

Американское издание The National Interest считает, что выход США из Договора по открытому небу сопоставим с Карибским кризисом в 1962 году, так как может привести мир к очень опасной ситуации.

Статья называется: «Почему выход из Договора об открытом небе является ошибкой». В ней объяснятся, что решение государства покинуть соглашение не приведет США к лидерству в международном сообществе, а еще больше дестабилизирует обстановку. В частности, продолжится процесс разрушения режима контроля над вооружениями между Штатами и бывшим СССР.

«Вместо того, чтобы уйти, США следует модернизировать старые самолеты, чтобы они соответствовали более совершенным российским, и обсудить пути изменения и возрождения ныне несуществующего договора о РСМД и продления нового договора СНВ», — отмечает автор статьи, бывший замглавы секретаря защиты США (1981-1985) Лоуренс Дж. Корб.

Однако администрация американского президента Дональда Трампа только усугубила ситуацию, когда заявила, что раздумывает о проведении первого ядерного испытания с 1992 года. Таким образом американские политики хотят вынудить Россию и Китай заключить новую трехстороннюю сделку по стратегическим ядерным вооружениям. Но это скорее разрушит Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и спровоцирует новую гонку вооружений.

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